(Гусакова) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1900
Сын: Гусаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич