(Гусакова) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусакова) Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаков Василий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Гусаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Гусаков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Гусаков Василий Евстигнеевич

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