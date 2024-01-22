Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гусаков Василий Евстигнеевич

Мать: (Гусакова) Прасковья Тимофеевна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукашов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукашов Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукашов Михаил Петрович

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