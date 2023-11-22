Фисюк Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисюк Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фисюк Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фисюк Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Фисюк Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фисюк Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Фисюк Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фисюк Светлана

Смерть
Неизвестно
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