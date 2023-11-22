Фисюк Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Фисюк Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фисюк Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Фисюк Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фисюк Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Фисюк Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фисюк Светлана
Смерть
Неизвестно