Губина (Малышкина) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Малышкина) Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1877

Муж: Губин Георгий (Егор) Иванович

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Губин Илья Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Губин Георгий (Егор) Иванович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Губин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Губин Георгий (Егор) Иванович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Губин Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Губин Георгий (Егор) Иванович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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