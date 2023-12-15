Губина (Малышкина) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1877
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Губин Илья Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Губин Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Губин Георгий (Егор) Иванович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Отец ребёнка: Губин Георгий (Егор) Иванович
Смерть
Неизвестно