Ефремочкина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремочкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремочкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремочкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно