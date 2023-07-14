Ефремочкина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремочкина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремочкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремочкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремочкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ефремочкин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремочкин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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