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Булатова Феодора Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Марфа Исидорова

Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Мария Исидорова

Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Александра Исидорова

Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Анна Исидорова

Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Евфросинья Исидорова

Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Исидор (Ермолаев)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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