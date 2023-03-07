Булатова Феодора Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Марфа Исидорова
Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Мария Исидорова
Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Александра Исидорова
Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Анна Исидорова
Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Евфросинья Исидорова
Отец ребёнка: Булатов Исидор (Ермолаев)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897