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Булатов Исидор (Ермолаев)

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Место рождения

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Булатов Ермолай Герасимов

Мать: Булатова Юлиания Георгиева

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Марфа Исидорова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Мария Исидорова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Александра Исидорова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Анна Исидорова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Евфросинья Исидорова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Феодора Назарова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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