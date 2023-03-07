Булатов Исидор (Ермолаев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Марфа Исидорова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Мария Исидорова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Александра Исидорова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Анна Исидорова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Евфросинья Исидорова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897