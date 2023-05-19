Рюхтин Василий Иосифович
Место рожденияКурганская область, Петуховский район, село Рынки
Дата рождения08.10.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1921
Отец: Рюхтин Иосиф
Мать: Рюхтина Парасья
Курганская область, Петуховский район, село Рынки
Военная служба
09.05.1942
В/ч 65 мсп 31 тд Прик ВО военного лагеря Черёмушки СибВО
Призван Москаленским РВК, Омской области, Москаленского района
Военная награда
22.04.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
05.02.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль За победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945гг
Военная награда
03.11.1953
Медаль за боевые заслуги
Смерть
Неизвестно