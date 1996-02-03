Клейнос Александр
Место рождения
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти03.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923
Отец: Клейнос Алексей
Мать: Клейнос Феврония
Рождение ребёнка
1938
Сын: Клейнос Кузьма Александрович
Мать ребёнка: Ульяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ульяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.03.1960
Сын: Клейнос Николай Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Клейнос Владимир Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Клейнос Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клейнос Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ульяна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Лаврентьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
03.02.1996