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Клейнос Александр

Место рождения

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

03.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923

Отец: Клейнос Алексей

Мать: Клейнос Феврония

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Клейнос Кузьма Александрович

Мать ребёнка: Ульяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ульяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.03.1960

Сын: Клейнос Николай Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Клейнос Владимир Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Клейнос Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клейнос Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ульяна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
03.02.1996
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