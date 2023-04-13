Зиньковская (Мыцык) Агриппина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти21.05.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Мыцык Стефан Ефимович
Мать: Мыцык Матрона Гавриловна
Бракосочетание
31.01.1886
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Наталья Фроловна
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Рождение ребёнка
29.11.1891
Дочь: Варвара Фроловна
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Рождение ребёнка
27.02.1894
Сын: Зиньковский Прокофий Флорович
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Рождение ребёнка
20.11.1897
Дочь: Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Рождение ребёнка
25.04.1901
Дочь: Глафира Фроловна
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Рождение ребёнка
12.06.1903
Сын: Зиньковский Петр Фролович
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария Фроловна
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Рождение ребёнка
12.09.1910
Дочь: Надежда Фроловна
Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1920
Причина смерти: тиф