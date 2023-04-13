Зиньковская (Мыцык) Агриппина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиньковская (Мыцык) Агриппина Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

21.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Мыцык Стефан Ефимович

Мать: Мыцык Матрона Гавриловна

Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Наталья Фроловна

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
29.11.1891

Дочь: Варвара Фроловна

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
27.02.1894

Сын: Зиньковский Прокофий Флорович

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
20.11.1897

Дочь: Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
25.04.1901

Дочь: Глафира Фроловна

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
12.06.1903

Сын: Зиньковский Петр Фролович

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария Фроловна

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Рождение ребёнка
12.09.1910

Дочь: Надежда Фроловна

Отец ребёнка: Зиньковский Флор Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1920
Причина смерти: тиф
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