Биккузина (Каримова) Канзафар Байрамгалеевна
Место рожденияБашкирия
Дата рождения1906
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Биккузин Гиндулла Шагитович
Отец ребёнка: Биккузин Шагидула Фазлеевич
Рождение ребёнка
14.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Биккузин Шагидула Фазлеевич
Смерть
1987