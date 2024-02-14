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Биккузин Шагидула Фазлеевич

Место рождения

д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР

Дата рождения

1904

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Биккузин Фазыл

Мать: Биккузина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биккузина (Каримова) Канзафар Байрамгалеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Биккузин Гиндулла Шагитович

Мать ребёнка: Биккузина (Каримова) Канзафар Байрамгалеевна

Рождение ребёнка
14.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биккузина (Каримова) Канзафар Байрамгалеевна

Смерть
1969
Похороны
Неизвестно

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