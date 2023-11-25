Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

С 1816 по 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1780 ст.

Муж: Пётр Максимов

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Ефим Петрович

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1787

Сын: Борис Петров

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Яков Петрович

Отец ребёнка: Пётр Максимов

Смерть
С 1816 по 1834 ст.
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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