Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиС 1816 по 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1780 ст.
Муж: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Матвей Петров
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Ефим Петрович
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Борис Петров
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Яков Петрович
Отец ребёнка: Пётр Максимов
Смерть
С 1816 по 1834 ст.