Попова (Голицына) Надежда Сергеевна
женский, родилась 20.06.1870, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1905, Королевство Италия
ОтецГолицын Сергей Михайлович05.07.1843 г.р.
МатьГолицына (Гладкова) Александра Осиповна1841 г.р.
Супруги
Попов Дмитрий Александрович1863 г.р.
Дети
Попов Дмитрий Дмитриевич18.01.1892 г.р.
Попов Сергей Дмитриевич1893 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1870
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
18.01.1892
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1895
Дочь: Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
?.09.1900
Дочь: Сувчинская-Владиславова (Попова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1905
Королевство Италия