Попова (Голицына) Надежда Сергеевна 20.06.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Попова (Голицына) Надежда Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.06.1870, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1905, Королевство Италия

Отец
Голицын Сергей Михайлович05.07.1843 г.р.
Мать
Голицына (Гладкова) Александра Осиповна1841 г.р.
Супруги
Попов Дмитрий Александрович1863 г.р.
Дети
Попов Дмитрий Дмитриевич18.01.1892 г.р.
Попов Сергей Дмитриевич1893 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1870

Отец: Голицын Сергей Михайлович

Мать: Голицына (Гладкова) Александра Осиповна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
11.11.1890

Муж: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
18.01.1892

Сын: Попов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Попов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
15.01.1895

Дочь: Каткова-Апухтина (Попова) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
?.09.1900

Дочь: Сувчинская-Владиславова (Попова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1905
Королевство Италия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.