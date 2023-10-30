Попова (Голицына) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Голицына) Надежда Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.06.1870

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1870

Отец: Голицын Сергей Михайлович

Мать: Голицына Александра Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.11.1890

Муж: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
18.01.1892

Сын: Попов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Попов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
15.01.1895

Дочь: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
?.09.1900

Дочь: Сувчинская-Владиславова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1905
Королевство Италия
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