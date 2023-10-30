Попова (Голицына) Надежда Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1870
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1870
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
18.01.1892
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1895
Дочь: Каткова-Апухтина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
?.09.1900
Дочь: Сувчинская-Владиславова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Александрович
Смерть
1905
Королевство Италия