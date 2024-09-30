Матикайнен (Павилайнен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Павилайнен) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
03.11.1788

Сын: Матикайнен Андрей Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.10.1799

Дочь: Корккинен (Матикайнен) София Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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