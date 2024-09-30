Матикайнен (Павилайнен) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1788
Сын: Матикайнен Андрей Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
04.10.1799
Дочь: Корккинен (Матикайнен) София Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иосифович
Смерть
Неизвестно