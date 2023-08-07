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Прасковья Семеновна

Место рождения

Вареж деревня Владимирской губернии

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Вареж деревня Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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