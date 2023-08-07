Прасковья Семеновна
Место рожденияВареж деревня Владимирской губернии
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Вареж деревня Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно