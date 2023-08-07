Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Алексей Киреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно