Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Алексей Киреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно