Акулич Ядвига Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулич Ядвига Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1932

Дата смерти

04.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932

Отец: Живица Иосиф Викентьевич

Мать: Живица Пелагея Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулич Вячеслав

Отец ребёнка: Акулич Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
18.05.1960

Сын: Акулич Евгений Викторович

Отец ребёнка: Акулич Виктор Григорьевич

Смерть
04.12.2018

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