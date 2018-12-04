Акулич Ядвига Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1932
Дата смерти04.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932
Отец: Живица Иосиф Викентьевич
Мать: Живица Пелагея Францевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулич Вячеслав
Отец ребёнка: Акулич Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1960
Сын: Акулич Евгений Викторович
Отец ребёнка: Акулич Виктор Григорьевич
Смерть
04.12.2018