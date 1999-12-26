Акулич Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1931
Дата смерти26.12.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулич Вячеслав
Мать ребёнка: Акулич Ядвига Иосифовна
Рождение ребёнка
18.05.1960
Сын: Акулич Евгений Викторович
Мать ребёнка: Акулич Ядвига Иосифовна
Рождение ребёнка
18.05.1960
Сын: Акулич Евгений Викторович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.12.1999