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Акулич Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1931

Дата смерти

26.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулич Вячеслав

Мать ребёнка: Акулич Ядвига Иосифовна

Рождение ребёнка
18.05.1960

Сын: Акулич Евгений Викторович

Мать ребёнка: Акулич Ядвига Иосифовна

Рождение ребёнка
18.05.1960

Сын: Акулич Евгений Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.12.1999

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