Усов Федот Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Усов Михаил Тимофеевич
Мать: Усова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Усова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Усова Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Матрена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно