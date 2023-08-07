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Усов Федот Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Усов Михаил Тимофеевич

Мать: Усова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Усова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Усов Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Усова Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Матрена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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