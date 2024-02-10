Ананьева (Проворова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович
Рождение ребёнка
08.07.1931
Сын: Ананьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович
Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно