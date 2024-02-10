Ананьева (Проворова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Проворова) Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович

Рождение ребёнка
08.07.1931

Сын: Ананьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ананьев Николай Степанович

Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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