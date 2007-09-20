Ананьев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1931
Дата смерти20.09.2007
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1931
Рождение ребёнка
08.02.1957
Сын: Ананьев Николай
Мать ребёнка: Ананьева Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1959
Сын: Ананьев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ананьева Лидия Михайловна
Смерть
20.09.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург