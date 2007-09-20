Ананьев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Александр Николаевич

Место рождения

Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.07.1931

Дата смерти

20.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1931

Отец: Ананьев Николай Степанович

Мать: Ананьева (Проворова) Таисия

Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1957

Сын: Ананьев Николай

Мать ребёнка: Ананьева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1959

Сын: Ананьев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ананьева Лидия Михайловна

Кузнечиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.09.2007
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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