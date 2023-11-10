Кузнецов Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Яков Алексеевич

Кузнецов Яков Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.10.1901

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

До 1876 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901

Отец: Кузнецов Алексей Васильевич

Мать: Кузнецова-Маслова Надежда Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.10.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Никифор Николаевич Сорокин, Анастасия Семёновна Клюкина
Восприемник
04.11.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Васильевич Кузнецов
Рождение ребёнка
30.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1924

Жена: Кузнецова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
08.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 23.08.1941
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close