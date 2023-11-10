Кузнецов Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1901
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901
Крещение
22.10.1901
Восприемники: Никифор Николаевич Сорокин, Анастасия Семёновна Клюкина
Восприемник
04.11.1918
Михаил Васильевич Кузнецов
Рождение ребёнка
30.06.1924
Бракосочетание
До 1924
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
08.02.1931
Военная служба
С 23.08.1941
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951