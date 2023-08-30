Устюгова (Устюгова) Марфа Михайлова
Место рожденияпочинок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Дата рождения27.06.1903
Дата смерти09.08.1903
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1903
Отец: Устюгов Михаил Кириллов
Мать: Устюгова Анна Никонова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1903 стр 32
Крещение
29.06.1903
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.08.1903
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 2 месяца от поноса
Похороны
10.08.1903