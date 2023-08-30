Устюгова (Устюгова) Марфа Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Устюгова) Марфа Михайлова

Место рождения

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

27.06.1903

Дата смерти

09.08.1903

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1903

Отец: Устюгов Михаил Кириллов

Мать: Устюгова Анна Никонова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1903 стр 32
Крещение
29.06.1903
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.08.1903
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 2 месяца от поноса
Похороны
10.08.1903
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