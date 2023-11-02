Чмелева (Сыченко) Оксана Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмелева (Сыченко) Оксана Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сыченко Иона

Мать: Сыченко Устиния (Иустиния) Фомова

Бракосочетание
До 1927

Муж: Чмелев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Чмелев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Чмелев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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