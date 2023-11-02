Чмелева (Сыченко) Оксана Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сыченко Иона
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чмелев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Чмелев Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно