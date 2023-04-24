Миногина (Бердникова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Бердникова) Надежда

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

03.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бердниковъ Андрей

Мать: Бердникова Настасья Феодорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Миногинъ Семенъ

Рождение ребёнка
17.01.1842

Сын: Миногинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1844

Дочь: Миногина Варвара

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1848

Дочь: Полубоярова Дарія

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1850

Дочь: Лешина Наталія

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1852

Дочь: Ляпкина Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1854

Сын: Миногинъ Никита

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1857

Сын: Миногинъ Андрей

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1859

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.02.1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: гриппъ
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