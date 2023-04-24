Миногина (Бердникова) Надежда
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти03.02.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Бердниковъ Андрей
Бракосочетание
31.01.1841
Муж: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.01.1842
Сын: Миногинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.12.1844
Дочь: Миногина Варвара
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
21.03.1848
Дочь: Полубоярова Дарія
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
22.08.1850
Дочь: Лешина Наталія
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.09.1852
Дочь: Ляпкина Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
09.08.1854
Сын: Миногинъ Никита
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.10.1857
Сын: Миногинъ Андрей
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.06.1859
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Семенъ
Смерть
03.02.1901
Причина смерти: гриппъ