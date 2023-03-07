Лешина (Миногина) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Миногина) Наталія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.08.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1850

Отец: Миногинъ Семенъ

Мать: Миногина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1868

Муж: Лешинъ Яковъ

Рождение ребёнка
16.11.1868

Сын: Лешинъ Григорій

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.05.1873

Сын: Лешинъ Егоръ

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Лаптева Александра

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лешинъ Василий

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1877

Сын: Лешинъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Рождение ребёнка
19.06.1880

Сын: Лешинъ Иванъ

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лешинъ Петръ

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Рождение ребёнка
06.10.1884

Сын: Лешинъ Сергей

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Лешина Прасковья

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Рождение ребёнка
23.09.1888

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1890

Дочь: Лешина Пелагея

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1894

Сын: Лешинъ Николай

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Маклашова Клавдия

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Лешинъ Василий

Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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