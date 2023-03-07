Лешина (Миногина) Наталія
Место рождения
Дата рождения22.08.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1850
Отец: Миногинъ Семенъ
Мать: Миногина Надежда
Бракосочетание
20.01.1868
Муж: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
16.11.1868
Сын: Лешинъ Григорій
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.05.1873
Сын: Лешинъ Егоръ
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Лаптева Александра
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лешинъ Василий
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лешинъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
19.06.1880
Сын: Лешинъ Иванъ
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лешинъ Петръ
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
06.10.1884
Сын: Лешинъ Сергей
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Лешина Прасковья
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
23.09.1888
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.10.1890
Дочь: Лешина Пелагея
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.05.1894
Сын: Лешинъ Николай
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Маклашова Клавдия
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Лешинъ Василий
Отец ребёнка: Лешинъ Яковъ