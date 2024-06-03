Попова Ведмеденко Зинаида Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ведмеденко Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Ведмеденко Игнат Григорьевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ведмеденко Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Ведмеденко Игнат Григорьевич
Шевченково, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно