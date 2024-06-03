Попова Ведмеденко Зинаида Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Ведмеденко Зинаида Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ведмеденко Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Ведмеденко Игнат Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ведмеденко Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Ведмеденко Игнат Григорьевич

Шевченково, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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