Ведмеденко Игнат Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведмеденко Игнат Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ведмеденко Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Попова Ведмеденко Зинаида Онуфриевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ведмеденко Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Попова Ведмеденко Зинаида Онуфриевна

Шевченково, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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