Ӡаԥшь-Иԥа Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ӡаԥшь-Иԥа Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ӡаԥшь-Иԥа Ҭхьына

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Алеқсандр

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Павел

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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