Ӡаԥшь-Иԥа Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ӡаԥшь-Иԥа Ҭхьына
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Алеқсандр
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Павел
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно