Ӡаԥшь-Иԥа Ҭхьына Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ӡаԥшь-Иԥа Ҭхьына

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чачба Ӡаԥшь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Беслан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ӡаԥшь-Иԥа U.

Мать ребёнка: не указана

Тхина, Очамчырский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ӡаԥшь-Иԥа U.

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Учардиа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Ҷаԥиаҟ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Ахтоул

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Аполлон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Манча

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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