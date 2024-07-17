Ӡаԥшь-Иԥа Ҭхьына
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чачба Ӡаԥшь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Беслан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ӡаԥшь-Иԥа U.
Мать ребёнка: не указана
Тхина, Очамчырский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ӡаԥшь-Иԥа U.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Учардиа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Ҷаԥиаҟ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Ахтоул
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Аполлон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Манча
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно