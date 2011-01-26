Паничев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничев Николай Васильевич

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Место рождения

Лухский район, Ивановская область

Дата рождения

26.10.1928

Дата смерти

26.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928

Отец: Паничев Василий Михайлович

Мать: Паничева Мария Яковлевна

Лухский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паничева Анна Семеновна

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
15.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паничева Анна Семеновна

деревня Масады, Илишевского района, Республики
Рождение ребёнка
20.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паничева Анна Семеновна

Масады, Илишевского района, Республики
Рождение ребёнка
08.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паничева Анна Семеновна

деревня Масады, Илишевского района, Республики
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паничева Анна Семеновна

Смерть
26.01.2011
Шакша
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Шакша
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