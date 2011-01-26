Паничев Николай Васильевич
Место рожденияЛухский район, Ивановская область
Дата рождения26.10.1928
Дата смерти26.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928
Лухский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.11.1951
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
15.05.1953
деревня Масады, Илишевского района, Республики
Рождение ребёнка
20.02.1955
Масады, Илишевского района, Республики
Рождение ребёнка
08.03.1959
деревня Масады, Илишевского района, Республики
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паничева Анна Семеновна
Смерть
26.01.2011
Шакша
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Шакша