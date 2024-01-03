Бондарев Осип Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарев Елисей Сергев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева Мавра Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарева Мавра Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Мавра Андреева
Военная служба
1713
Рекрут
Смерть
Неизвестно