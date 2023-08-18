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Багрецов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1710

Дата смерти

17.03.1784

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1710

Отец: Багрецов Андрей Андреевич

Мать: Багрецова Ксения

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Багрецов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Камаган, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Багрецов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Камаган, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Багрецова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
17.03.1784
80 лет
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