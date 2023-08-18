Багрецов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1710
Дата смерти17.03.1784
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1710
Отец: Багрецов Андрей Андреевич
Мать: Багрецова Ксения
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Багрецов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Багрецов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Багрецова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
17.03.1784
80 лет