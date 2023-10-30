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Комаров Григорий Никитич

Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 03.02.1845 ст.

Дата смерти

03.02.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1854 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 03.02.1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
28.04.1874 ст.

Жена: Комарова Александра Демидовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.08.1884 ст.

Дочь: Лебедева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Комарова Александра Демидовна

Кряжево, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
03.02.1885 ст.
Кряжево, Паломская волость, Кологривский уезд
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