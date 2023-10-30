Комаров Григорий Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 03.02.1845 ст.
Дата смерти03.02.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 03.02.1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1874 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.08.1884 ст.
Дочь: Лебедева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Комарова Александра Демидовна
Смерть
03.02.1885 ст.