Кидалов Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения21.04.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1860
Отец: Кидалов Ефим Макарович
Рождение ребёнка
13.10.1891
Мать ребёнка: Кидалова Варвара Ануфриевна
Рождение ребёнка
31.10.1894
Дочь: Тюленева Стефанида Федоровна
Мать ребёнка: Кидалова Варвара Ануфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно