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Кидалов Федор Ефимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.04.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1860

Отец: Кидалов Ефим Макарович

Мать: Кидалова Мария Диомидовна

Рождение ребёнка
13.10.1891

Сын: Кидалов Карп Федорович

Мать ребёнка: Кидалова Варвара Ануфриевна

Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Тюленева Стефанида Федоровна

Мать ребёнка: Кидалова Варвара Ануфриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидалова Варвара Ануфриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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