Балан (Арвентий) Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1927
Дата смерти18.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1947
Сын: Балан Григорий
Отец ребёнка: Балан Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1948
Дочь: Рабичук Сильвия
Отец ребёнка: Балан Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2015
кишинев
Похороны
Неизвестно
Кишинев