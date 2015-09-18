Балан (Арвентий) Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балан (Арвентий) Неонила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1927

Дата смерти

18.09.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1947

Сын: Балан Григорий

Отец ребёнка: Балан Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.09.1948

Дочь: Рабичук Сильвия

Отец ребёнка: Балан Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балан Алексей Григорьевич

Смерть
18.09.2015
кишинев
Похороны
Неизвестно
Кишинев
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