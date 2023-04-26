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Балан Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1919

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919

Отец: Балан Григорий Иванович

Мать: Балан Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1947

Сын: Балан Григорий

Мать ребёнка: Балан Неонила

Рождение ребёнка
18.09.1948

Дочь: Рабичук Сильвия

Мать ребёнка: Балан Неонила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балан Неонила

Смерть
Около 1958
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