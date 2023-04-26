Балан Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1919
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1919
Отец: Балан Григорий Иванович
Мать: Балан Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1947
Сын: Балан Григорий
Мать ребёнка: Балан Неонила
Рождение ребёнка
18.09.1948
Дочь: Рабичук Сильвия
Мать ребёнка: Балан Неонила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балан Неонила
Смерть
Около 1958