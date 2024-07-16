Магомедова Патимат Шапигаджиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедова Патимат Шапигаджиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магомедов шапигаджи сайпудинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов шапи сайпудинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов магомед сайпудинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов джахпар сайпудинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Сайпудин Шапиевич

Рождение ребёнка
07.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.07.1971

Дочь: Магомедова Хайбат Сайпудиновна

Отец ребёнка: не указан

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