Магомедова Жавгар Сайпудиновна
женский, родилась 07.02.1970
МатьМагомедова Патимат ЗакаряевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Магомедов Ахмед Гаджиевич01.11.1966 г.р.
Дети
Магомедов Гаджи Ахмедович28.01.95 г.р.
Магомедов Магомед Ахмедович22.11.1993 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.95
Сын: Магомедов Гаджи Ахмедович
Отец ребёнка: Магомедов Ахмед Гаджиевич
Рождение
07.02.1970
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1993
Сын: Магомедов Магомед Ахмедович
Отец ребёнка: Магомедов Ахмед Гаджиевич
Рождение ребёнка
22.01.2002
Сын: Магомедов Сайпудин Ахмедович
Отец ребёнка: Магомедов Ахмед Гаджиевич