Магомедова Жавгар Сайпудиновна 07.02.1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Магомедова Жавгар Сайпудиновна

Автор
СМ
Магомедов С.

женский, родилась 07.02.1970

Мать
Магомедова Патимат ЗакаряевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Магомедов Ахмед Гаджиевич01.11.1966 г.р.
Дети
Магомедов Гаджи Ахмедович28.01.95 г.р.
Магомедов Магомед Ахмедович22.11.1993 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.95

Сын: Магомедов Гаджи Ахмедович

Отец ребёнка: Магомедов Ахмед Гаджиевич

Рождение
07.02.1970

Отец: не указан

Мать: Магомедова Патимат Закаряевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Ахмед Гаджиевич

Рождение ребёнка
22.11.1993

Сын: Магомедов Магомед Ахмедович

Отец ребёнка: Магомедов Ахмед Гаджиевич

Рождение ребёнка
22.01.2002

Сын: Магомедов Сайпудин Ахмедович

Отец ребёнка: Магомедов Ахмед Гаджиевич

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