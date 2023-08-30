Устюгова (Устюгова) Мария Михайлова
Место рожденияпочинок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Дата рождения04.06.1911
Дата смерти05.07.1911
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1911
Отец: Устюгов Михаил Кириллов
Мать: Устюгова Анна Никонова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1911 стр 260
Крещение
05.06.1911
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.07.1911
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | от поноса
Похороны
06.07.1911