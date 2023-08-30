Устюгова (Устюгова) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Устюгова) Мария Михайлова

Место рождения

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

04.06.1911

Дата смерти

05.07.1911

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1911

Отец: Устюгов Михаил Кириллов

Мать: Устюгова Анна Никонова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
мк 1911 стр 260
Крещение
05.06.1911
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.07.1911
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | от поноса
Похороны
06.07.1911
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