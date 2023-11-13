Киселев Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Гликерья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Гапшина Евдокия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Гликерья Петровна
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Гликерья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1818