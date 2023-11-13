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Киселев Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Гликерья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Гапшина Евдокия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Гликерья Петровна

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Гликерья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1818
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