Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1723 и 1729
Муж: Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Тимофеевич
Смерть
После 1755