Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Около 1729 г.р.
Около 1733 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1723 и 1729

Муж: Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Тимофеевич

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Тимофеевич

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1755
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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