Бобова Агафья Дмитриевна
Место рожденияБобова
Дата рождения1713
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бобова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шестакова Ульяна Ларионовна
Отец ребёнка: Бобов Ларион Пахомович
Бобова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Паньшина Акулина Ларионовна
Отец ребёнка: Бобов Ларион Пахомович
Бобова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765