Бобова Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобова Агафья Дмитриевна

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Место рождения

Бобова

Дата рождения

1713

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шестакова Ульяна Ларионовна

Отец ребёнка: Бобов Ларион Пахомович

Бобова
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Паньшина Акулина Ларионовна

Отец ребёнка: Бобов Ларион Пахомович

Бобова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобов Ларион Пахомович

Смерть
1765
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