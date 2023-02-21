Бобов Ларион Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобов Ларион Пахомович

Место рождения

Бобова

Дата рождения

1713

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Бобов Пахом Осипович

Мать: не указана

Бобова
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шестакова Ульяна Ларионовна

Мать ребёнка: Бобова Агафья Дмитриевна

Бобова
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Паньшина Акулина Ларионовна

Мать ребёнка: Бобова Агафья Дмитриевна

Бобова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобова Агафья Дмитриевна

Смерть
1765
Бобова
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