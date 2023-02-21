Бобов Ларион Пахомович
Место рожденияБобова
Дата рождения1713
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Бобов Пахом Осипович
Бобова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шестакова Ульяна Ларионовна
Мать ребёнка: Бобова Агафья Дмитриевна
Бобова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Паньшина Акулина Ларионовна
Мать ребёнка: Бобова Агафья Дмитриевна
Бобова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобова Агафья Дмитриевна
Смерть
1765
Бобова