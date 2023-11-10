Разгуляев Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Разгуляев Кузьма
Мать: ?
Бракосочетание
23.10.1916
Жена: Разгуляева Наталья
Митрофановка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.03.1918
Дочь: Чистякова Анастасия
Мать ребёнка: Разгуляева Наталья
Рождение ребёнка
23.01.1921
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Разгуляева Наталья
Рождение ребёнка
04.03.1923
Сын: Разгуляев Владимир
Мать ребёнка: Разгуляева Наталья
Рождение ребёнка
18.06.1926
Сын: Разгуляев Григорий
Мать ребёнка: Разгуляева Наталья
Рождение ребёнка
16.09.1929
Дочь: Зимина Татьяна
Мать ребёнка: Разгуляева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Разгуляева Наталья
Смерть
1957