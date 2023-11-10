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Разгуляев Александр

Место рождения

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Разгуляев Кузьма

Мать: ?

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
23.10.1916

Жена: Разгуляева Наталья

Митрофановка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.03.1918

Дочь: Чистякова Анастасия

Мать ребёнка: Разгуляева Наталья

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.01.1921

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Разгуляева Наталья

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.03.1923

Сын: Разгуляев Владимир

Мать ребёнка: Разгуляева Наталья

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.06.1926

Сын: Разгуляев Григорий

Мать ребёнка: Разгуляева Наталья

Караколь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.09.1929

Дочь: Зимина Татьяна

Мать ребёнка: Разгуляева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Разгуляева Наталья

Смерть
1957
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