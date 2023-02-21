Авдеев Максим Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2002
Дочь: Авдеева Мирослава Максимовна
Мать ребёнка: Авдеева Вероника Геннадьевна
Рождение ребёнка
29.03.2011
Сын: Авдеев Арсений Максимович
Мать ребёнка: Авдеева Вероника Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдеева Вероника Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно