Авдеев Максим Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Максим Валерьевич

Авдеев Максим Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2002

Дочь: Авдеева Мирослава Максимовна

Мать ребёнка: Авдеева Вероника Геннадьевна

Рождение ребёнка
29.03.2011

Сын: Авдеев Арсений Максимович

Мать ребёнка: Авдеева Вероника Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Клим Максимович

Мать ребёнка: Авдеева Вероника Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Вероника Геннадьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close