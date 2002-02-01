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Авдеева Мирослава Максимовна
Авдеева Мирослава Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.2002
Пол
Женский
Отец
Авдеев Максим Валерьевич
1976 г.р.
Мать
Авдеева Вероника Геннадьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.2002
Отец:
Авдеев Максим Валерьевич
Мать:
Авдеева Вероника Геннадьевна
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