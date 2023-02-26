Александра Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Макарова

Александра Макарова

avatar

Место рождения

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1849

Муж: Пётр Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
До 1849
дворовая девица
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close