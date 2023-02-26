Александра Макарова
Место рождениясельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1849
Муж: Пётр Константинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
До 1849
дворовая девица
Смерть
Неизвестно