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Ромодановский Иван Фёдорович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1670

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Бракосочетание
1700

Жена: Ромодановская Анастасия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1701

Дочь: Головкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ромодановская Анастасия Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Место жительства
?.09.1717
Москва, город федерального значения Москва
После смерти отца возведен в звание князь-кесаря
Работа или профессия
1725
Москва, город федерального значения Москва
Действительный тайный советник
Работа или профессия
1727
Москва, город федерального значения Москва
Генерал-губернатор Москвы
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1730
Москва, город федерального значения Москва
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