Ромодановский Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смерти1730
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: князь
Бракосочетание
1700
Рождение ребёнка
22.11.1701
Дочь: Головкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ромодановская Анастасия Фёдоровна
Титул: княжна
Место жительства
?.09.1717
После смерти отца возведен в звание князь-кесаря
Работа или профессия
1725
Действительный тайный советник
Работа или профессия
1727
Генерал-губернатор Москвы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1730